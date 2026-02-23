La amplitud térmica del domingo roza los 20 grados en puntos de Lleida, con una tímida helada de madrugada y temperatura primaveral al mediodía

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La amplitud térmica superó los 19 grados el domingo pasado en puntos de la demarcación de Lleida, con heladas matinales que contrastaron con registros primaverales al mediodía. En La Seu d'Urgell destacó una diferencia con 19,9 grados entre la temperatura mínima y la máxima, mientras que en la capital leridana la variación fue de 17,5 grados, según las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Catalunya.

Los datos recogidos por el Meteocat muestran cómo las temperaturas mínimas rozaron los cero grados o quedaron por debajo en varios puntos del llano. En Lleida ciudad, con punto de medición situado en la Femosa, la máxima alcanzó los 17,8 grados mientras que la mínima bajó hasta los -0,3 grados. En la Noguera, concretamente en Oliola, los termómetros marcaron una máxima de 14,9 grados y una mínima de -1,6 grados.

En el Segrià, la estación de Alguaire registró una máxima de 16,6 grados con una mínima de 3,1 grados. En Mollerussa, en el Pla d'Urgell, la máxima llegó a los 16,8 grados y la mínima quedó en -0,6 grados, confirmando la presencia de tímidas heladas matinales en la zona.

Registros en las comarcas de montaña

En la Alta Ribagorça, el Pont de Suert experimentó una temperatura máxima de 15,9 grados y una mínima de -2,6 grados. La Seu d'Urgell, en el Alt Urgell, destacó con la diferencia térmica más pronunciada: una máxima de 20,3 grados y una mínima de 0,4 grados, llegando a los 20 grados de amplitud.

En Boí, en la cota 2.500 metros, los valores oscilaron entre 9 grados de máxima y 1,9 grados de mínima, mostrando un comportamiento térmico más estable a mayor altitud, con una amplitud inferior con respecto a las localidades del llano y de Prepirineo.

Previsión de temperaturas primaverales para la semana

El Servicio Meteorológico de Catalunya prevé que esta semana las temperaturas se mantengan por encima de los valores habituales para la época del año. La subida de los termómetros tendrá su pico el martes y, a pesar del descenso térmico posterior, la sensación podría ser primaveral hasta el fin de semana, según indican las previsiones oficiales.

Para el martes, el Meteocat anticipa a Lleida un cielo soleado con nubes medias y altas, con posibilidad que se formen algunas nieblas por la mañana de manera local. Las temperaturas máximas y mínimas experimentarán un ascenso en el llano de Lleida, con pocos cambios en el Pirineo, y valores que oscilarán entre los 20 y 22 grados centígrados en general. Los vientos soplarán flojos de sur.

Condiciones meteorológicas para el miércoles

La jornada del miércoles presentará predominio del cielo poco nublado, con algunas nubes medias y altas. Los vientos soplarán variables flojos y las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios. Con respecto a las máximas, se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso, rondando los 20 grados centígrados en la demarcación leridana.