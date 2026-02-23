Cuándo se cambia al horario de verano: qué día a qué hora se adelanta el reloj

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El cambio de hora al horario de verano en 2026 tendrá lugar la madrugada del 28 al 29 de marzo en España, según el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los ciudadanos deberán adelantar sus relojes de las 2:00 a las 3:00 horas, lo que supone la pérdida de una hora de sueño durante esa noche.

Este ajuste horario, que se realiza con carácter obligatorio en todo el territorio nacional, responde al objetivo de aprovechar la luz diurna durante los meses de primavera y verano. La medida busca reducir la dependencia de la iluminación artificial y disminuir el consumo eléctrico. Como cada año, el cambio se produce el último domingo de marzo, garantizando un calendario predecible y uniforme para todas las comunidades autónomas.

España mantiene el sistema de cambio horario bianual, a diferencia de otros países europeos que han optado por suprimirlo. Ucrania, desde 2024, decidió no modificar sus relojes al considerar que el cambio de hora afecta negativamente a los biorritmos de las personas.

Duración del horario de verano

Con este ajuste se da paso al periodo primavera-verano, donde los días son más largos y las noches más cortas. El horario de verano se mantendrá vigente durante siete meses, hasta el domingo 25 de octubre de 2026, cuando se produzca el siguiente cambio horario.

Consecuencias del adelanto del reloj

El cambio horario amplía las horas de luz durante la tarde, lo que favorece una vida social y laboral más activa. Sin embargo, los amaneceres se producen ligeramente más tarde durante este periodo estacional.