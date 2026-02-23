“Estafadets però alegrets”: las parejas que denunciaron una estafa de Ilertravel se disfrazan de marineros

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

“Estafadets però alegrets”. Con este lema, las siete parejas afectadas por la supuesta estafa de la agencia de viajes Ilertravel participaron en la rúa de Carnaval de Torregrossa disfrazadas de marineros de crucero, en una comparsa cargada de ironía, crítica y espíritu festivo.

Un barco presidía el desfile, que recreaba el viaje por el Mediterráneo que estas siete parejas del municipio habían contratado para celebrar la Nochevieja y que finalmente no pudieron realizar. Con esta escenificación carnavalesca, los participantes convirtieron en sátira una experiencia que los dejó en tierra el día del embarque, el pasado diciembre.

Detrás de los disfraces había una evidente carga emocional, ya que el buen humor escondía el disgusto que sufrieron tras haber abonado los 21.000 euros del viaje y quedarse sin vacaciones. Según explicaron, contrataron el viaje en septiembre. Tras pagarlo, dejaron de recibir respuesta del dueño de la agencia y no pudieron embarcar, una situación que acabó con la presentación de una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, posteriormente ratificada en los juzgados de Lleida. El escándalo fue sumando nuevos afectados en otros puntos del territorio.

Pese a este recorrido judicial, las familias de Torregrossa optaron por dar protagonismo a una respuesta colectiva marcada por la complicidad vecinal y la ironía. En este municipio, la celebración reunió a una veintena de comparsas. El Carnaval se vivió en más municipios de la demarcación. En Fondarella, la rúa contó con una comparsa de jugadoras de rugby y sus compañeros disfrazados de animadoras.

Carnaval en Pardinyes con la IX Rua de La Pocasolta

Decenas de personas participaron ayer en la IX Rua de La Pocasolta del barrio de Pardinyes para celebrar el Carnaval. El desfile comenzó en la plaza dels Ferroviaris y, tras el pregón de la Reina Pocasolta y el 'txupinazo', dio inicio la rúa. Después, estaba previsto chocolatada popular, zumba, sorteos y la entrega de los premios del concurso de disfraces. El próximo fin de semana llegará el turno de los vecinos y las vecinas del barrio de La Bordeta. Así, el sábado 28 de febrero la rúa saldrá desde la plaza Mercat de la Bordeta a las 16.30 horas y a las 18.00 horas está previsto el concurso de disfraces en el pabellón.