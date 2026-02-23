SEGRE

La primera procesión de Semana Santa recorre el Eix Comercial

La procesión partió ayer desde la iglesia de Sant Joan. - JORDI ECHEVARRIA

Cofradías, congregaciones y hermandades de Lleida celebraron ayer la primera procesión de la Semana Santa coincidiendo con el primer Domingo de Cuaresma, abriendo así los actos de esta festividad. El recorrido se inició desde la iglesia de Sant Joan, cuando salieron los estandartes acompañados de varias agrupaciones musicales. Los participantes desfilaron por el Eix Comercial hasta llegar a la Catedral, donde el obispo de Lleida, Daniel Palau, presidió la misa solemne.

