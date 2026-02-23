Los pueblos, de Carnaval

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Seròs y Torre-serona vivieron este fin de semana la fiesta del Carnaval marcado por la creatividad, la participación vecinal y un ambiente festivo en ambas localidades. En Seròs, los personajes de cuentos tradicionales tomaron las calles: princesas, lobos, enanitos o caperucitas dieron vida a una fiesta temática impulsada por el Área de Cultura y Fiestas. El concurso de disfraces contó con más de 10 comparsas. Los alumnos de infantil I4 del colegio triunfaron con La llegenda de Sant Jordi, seguidos por la clase de tercero de Primaria con La bella y la Bèstia, y la Asociación de Mujeres con su original Reina de Corazones. La charanga Los Guacamayos amenizó una jornada festiva que culminó con una merienda y un ‘tardeo’ en el casal.

En el caso de Torre-serona, el espíritu festivo también llenó las calles de la localidad el sábado por la tarde con una colorida rua por las calles con la participación de vecinos, colles disfrazadas, música, bailes y un animado ‘tardeo’ que culminó con una merienda para los más jóvenes y una cena organizada por la asociación del Jovent del pueblo, que mantiene vivas las tradiciones de la localidad.