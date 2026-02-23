Muere Willie Colón, uno de los trombonistas iconos de la salsa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’ y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció el sábado a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón”, dice un comunicado de sus familiares. El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum ‘El Malo’ junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania. Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como ‘Calle Luna, Calle Sol’ y ‘El día de mi suerte’, y fue figura clave de la salsa de los 70.