Troballes recoge más ropa

Troballes, la empresa de inserción de Càritas Diocesana de Lleida, gestionó el año pasado la recogida de 785.686 kilos de ropa en 80 municipios, una cifra que representa un incremento del 8,3% respecto a 2024 y confirma una tendencia de crecimiento sostenido en el territorio. Asimismo, el aumento se registró en varias comarcas como Alta Ribagorça (+14,6%), Les Garrigues (+7,25%), y el Segrià, sin la capital (+9,8%). En Lleida ciudad, fueron más de 340 toneladas.

La empresa destaca que la reutilización del textil recogido tiene un impacto ambiental relevante. A partir de los 785.686 kilos, se estima un ahorro de entre 6.000 y 8.000 millones de litros de agua. Esta cifra, señala, equivale a aproximadamente más de 130 millones de duchas domésticas o el agua necesaria para llenar más de 2.500 piscinas olímpicas. En cuanto a las emisiones, la gestión del textil ha permitido evitar cerca de 20.000 toneladas de C02, asociadas principalmente a la producción de ropa nueva, al consumo energético y al transporte internacional del sector. Este ahorro es comparable con dar la vuelta al planeta con un vehículo de combustión más de 4.000 veces o la capacidad de absorción de cerca de un millón de árboles.

Troballes recuerda que en los contenedores de ropa se puede depositar tanto textil en buen estado como piezas que ya no son reutilizables, y valora que se separen para facilitar la clasificación.

El servicio de reciclaje genera siete empleos de inserción

■ La actividad de reciclaje textil genera directamente siete lugares de trabajo de inserción para personas en situación de vulnerabilidad del territorio, señalan desde Troballes. En el conjunto de su actividad, la entidad genera más de una veintena de puestos de trabajo, lo que, remarca, consolida “un modelo que transforma residuos en oportunidades y que combina impacto ambiental y justicia social”. En su página web (www.troballes.org), las personas interesadas pueden consultar la ubicación de los contenedores de recogida de ropa situadas en diferentes comarcas.