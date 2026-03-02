Una nueva borrasca, Regina, llega a Lleida con lluvia y viento fuerte

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La borrasca Regina llegará a la provincia de Lleida después de dos semanas de estabilidad atmosférica, trayendo un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El fenómeno meteorológico comportará precipitaciones, viento de componente este y mar alterado, con un episodio que se alargará hasta el fin de semana según las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya, el Meteocat.

El sistema de bajas presiones modificará la circulación atmosférica en la demarcación leridana. Las precipitaciones serán más intensas el jueves, cuando podrían ir acompañadas de tormentas, mientras que la cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros de altitud. El episodio de lluvia se mantendrá activo hasta el sábado, según indican los modelos de predicción.

Previsión para el martes en Lleida

La jornada del martes presentará el cielo nublado o poco claro en la provincia de Lleida, con posibilidad de algunos chubascos especialmente durante la segunda mitad del día. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, con máximas de 19 ºC en el llano de Lleida, mientras que las mínimas también subirán. El viento soplará flojo de levante durante toda la jornada.

Condiciones meteorológicas para el miércoles

El miércoles se caracterizará por un cielo soleado con predominio de nubes medias y altas durante gran parte de la jornada. Los vientos soplarán de este y nordeste con intensidad floja. Con respecto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas registrarán pocos cambios significativos con respecto a la jornada anterior.

Jueves, jornada clave de la borrasca Regina

La jornada del jueves será la más afectada por la llegada del sistema de bajas presiones, con el cielo nublado y precipitaciones débiles o moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas. El viento mantendrá una intensidad floja, predominando el componente nordeste. Les temperaturas registrarán un ligero descenso, con mínima de 12 ºC en Lleida y máxima de 18 ºC, marcando el punto álgido del episodio meteorológico.