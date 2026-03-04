Hacienda lo confirma: estas son las personas con seguro de hogar que podrán deducir más de 1.000 euros en la Renta en 2026

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha ratificado que los propietarios con seguro de hogar vinculado a su hipoteca podrán aplicar una deducción de hasta 1.356 euros en la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Esta ventaja fiscal está reservada para aquellos contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de enero de 2013 y mantienen activo el préstamo hipotecario con la entidad financiera que les concedió el crédito inicial.

La campaña del IRPF para el ejercicio fiscal de 2025 arrancará el próximo 8 de abril, fecha en la que los contribuyentes con rendimientos íntegros superiores a 22.000 euros anuales deberán presentar su declaración. También estarán obligados quienes hayan percibido más de 15.876 euros con varios pagadores durante el año. El resultado final de la liquidación tributaria dependerá de las deducciones que cada declarante pueda incorporar según sus circunstancias personales y patrimoniales.

Entre las desgravaciones más destacadas figura la relacionada con el seguro del hogar, que permite reducir la carga fiscal de aquellos propietarios que cumplen las condiciones establecidas. Esta deducción forma parte de las ventajas fiscales por inversión en vivienda habitual que continúan vigentes en el marco normativo actual, pese a que fueron eliminadas para las compras posteriores a 2013.

Condiciones para beneficiarse de la desgravación del seguro

Para acceder a esta ventaja fiscal, los contribuyentes deben reunir una serie de requisitos específicos. En primer lugar, la vivienda debe haberse comprado antes de enero del año 2013, límite temporal que marca la elegibilidad para las deducciones por inversión en vivienda habitual. Además, resulta imprescindible que el seguro esté vinculado a una hipoteca activa y que haya sido contratado con la misma entidad financiera desde el origen del préstamo.

La base máxima anual deducible por inversión en vivienda asciende a 9.040 euros. Sobre este importe, el contribuyente puede aplicar un 15% de deducción, lo que arroja una cantidad máxima de 1.356 euros. Cabe señalar que el seguro del hogar se integra dentro de las deducciones relacionadas con la hipoteca, pero no es posible desgravar la totalidad del importe abonado por la póliza.

Qué parte del seguro puede desgravarse

Únicamente resulta deducible la parte del seguro asociada directamente a la hipoteca, que habitualmente cubre el valor de la vivienda frente a siniestros de carácter grave como incendios o daños estructurales. Las coberturas adicionales por daños menores, responsabilidad civil u otros conceptos complementarios quedan excluidas de la base deducible. Esta limitación responde al criterio de que solo los gastos vinculados directamente a la inversión en vivienda habitual generan derecho a deducción fiscal.

Otras ventajas fiscales en la declaración de la Renta

Esta deducción se enmarca en un contexto en el que la Agencia Tributaria mantiene diversos beneficios fiscales relacionados con la vivienda y las cargas familiares. En la presente campaña continúan vigentes otras deducciones importantes, como la destinada a quienes conviven con ascendientes mayores en la vivienda habitual, que puede alcanzar hasta 2.500 euros anuales para familias que atienden a personas mayores de 75 años, siempre que se cumplan los requisitos de convivencia e ingresos establecidos por la normativa tributaria.