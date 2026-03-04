Lleida consigue tres medallas en unas olimpiadas de FP

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida sumó tres medallas en el SpainSkills, las olimpiadas estatales de Formación Profesional celebradas el pasado fin de semana en Madrid. Èric Ortega, alumno de la Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur), obtuvo la medalla de oro en Panadería y representará a España en el EuroSkills 2027, en Düsseldorf, y en el WorldSkills 2027 de Shanghái. Por su parte, David Ruiz, también alumno de Eschotur Lleida, consiguió el bronce en Cocina tras proclamarse campeón del CatSkills. Mientras, Aurembiaix Gabernet, del Institut Guindàvols, se hizo con la plata en Tecnología de la Moda. El centro también estuvo representado por Mihai Teodor Olteanu y Paulo Rodes, que participaron en las competiciones de Fontanería y Calefacción, y Refrigeración y Aire Acondicionado, respectivamente. Valorar la FP, reforzar la calidad de los estudios y conectar a los estudiantes con las empresas del sector son los objetivos del SpainSkills, competición que también actúa como plataforma de intercambio entre docentes, empresas y alumnado para fomentar la actualización técnica.