Casi el 40% de hombres catalanes cree que la crítica a los chistes machistas es exagerada o que el feminismo ha ido demasiado lejos

Cerca de un 40% de los hombres está de acuerdo con varios postulados considerados como sexismo moderno, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) publicada este jueves. Así, el 38% de la población masculina cree que la crítica a los chistes machistas es exagerada –un peso idéntico al de hace un año–, y un 39% de hombres dice que el movimiento feminista ha ido demasiado lejos. Por otra parte, la muestra recopilación que el 40% del conjunto de la población cree que los inmigrantes conforman a la mayoría de los residentes, cuando en realidad son el 25%. El estudio, denominado Encuesta longitudinal, tiene una muestra de 6.706 personas en un trabajo de campo hecho entre en octubre y en diciembre pasados, y aspira a estudiar el cambio de actitudes los catalanes a lo largo de los años.

En conjunto, un tercio de los catalanes defiende postulados que el propio CEO tilda de 'sexismo moderno' –a partir de los 35 años, el porcentaje va al alza–. Hay una brecha entre hombres y mujeres, pero un 28% de la población femenina cree que es exagerado criticar los chistes machistas, y un 27% de ellas dice que el movimiento feminista ha ido demasiado lejos. La encuesta también refleja que un 38% de los catalanes piensa que algunas mujeres ponen denuncias falsas para obtener beneficios económicos y hacer daño a su pareja.

Con respecto a la discriminación en general, un 37% de los encuestados declara haberse sentido discriminado alguna vez, una cifra que va al alza en comparación con el 35% de 2024 y el 29% del año anterior. La lengua, el lugar de procedencia o la nacionalidad son los motivos más típicos.

La mayoría cree que el catalán retrocede y todavía lo hará más

De hecho, el 53% de los participantes creen que el catalán se utiliza poco, una cifra que supera por primera vez la mitad de la población. El pesimismo por la lengua se extiende tanto al pasado como al futuro, ya que el 57% cree que ahora se habla menos que hace cinco años, y el 52% dice que se utilizará todavía menos en el próximo lustro –todos los porcentajes llegan al máximo de la serie–.

Según la muestra, una cuarta parte de la población cree que la aceptación crecimiento de las personas trans y no binarias es negativo para la sociedad, una circunstancia que piensan el 22% de las personas cuando se habla del aumento de jóvenes bisexuales, gais y lesbianas. El 31% están en contra de la aceptación de nuevas formas de relación diferentes a la pareja tradicional.

Por otra parte, preguntados por la percepción del peso de los inmigrantes sobre el peso de la población, tres de cada cuatro catalanes creen que hay más de los que de verdad viven en el país. Por término medio, los participantes de la encuesta creen que un 36,2% de los residentes nacieron en el extranjero, cosa que sobredimensiona la realidad, ya que según datos de Idescat del 1 de enero del 2025, los nacidos fuera de España son un 25% del total.

Todavía sobre inmigración, dos terceras partes de los catalanes dice que se sentiría cómodo si un hijo tuviera una relación con una persona negra, latina o del Asia oriental. Ahora bien, sólo lo aceptarían un 38% si el yerno o nuera fuera magrebí, y un 53% si fuera de etnia gitana.