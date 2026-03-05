Un chalet de hormigón de 650 m², la vivienda más cara a la venta en la ciudad de Lleida

Una de las estancias de la casa en venta en Lleida por 1,6 millones de euros.Idealista

La vivienda más cara en venta en la ciudad de Lleida es un chalet de 650 metros cuadrados de hormigón ubicado en la partida Vallcalent, en Ciutat Jardí, con un precio de 1.600.000 euros. Según datos del portal Idealista, esta propiedad cuenta con siete habitaciones, cinco baños completos y una superficie total de 700 metros cuadrados.

Según la descripción del vendedor, el inmueble destaca por sus aislamientos internos y externos, impermeabilidad y sistema de calefacción y climatización por geotermia. La construcción presenta acabados de alta gama y dispone de garaje para cinco plazas. La vivienda se distribuye en dos plantas más una planta subterránea, con ascensor que comunica todos los niveles.

La distribución interior incluye 10 estancias diferenciadas entre zona de día y zona de noche. Las habitaciones incorporan vestidor y baño integrado, mientras que la cocina de alta gama está diseñada para gourmets. El salón-comedor se organiza en dos zonas diferenciadas y la propiedad cuenta con piscina, zona de descanso y solárium en la primera planta.

La vivienda más costosa de la provincia se encuentra en Val d'Aran

No obstante, la casa más cara en venta en toda la provincia de Lleida se sitúa en la Val d'Aran, concretamente en la urbanización de Pleta de Jus cerca de un remonte de la estación de esquí de Baqueira Beret. Su precio alcanza los 3.500.000 euros, con 467 metros cuadrados construidos y 10 habitaciones.

Conjunto de tres viviendas independientes conectadas

Se trata de un conjunto de tres viviendas independientes que tienen la capacidad de ser unidas a través de su interior. En la planta baja se encuentra un apartamento con un espacio abierto de salón comedor cocina con salida a la terraza y vistas a la montaña. Esta planta incluye dos habitaciones dobles que comparten un baño y una tercera habitación con baño privado.

En la primera planta se replica la distribución de la planta inferior y se añade un balcón. La planta superior alberga un dúplex con distribución optimizada, donde un distribuidor separa la zona de noche de la zona de día.

Un amplio recibidor da acceso a dos habitaciones con baño y dos habitaciones dobles que comparten un baño. En la planta superior del dúplex se encuentra un salón comedor con cocina semicerrada y un segundo comedor de diario.

Las cubiertas de madera vista a doble altura, la chimenea y la terraza crean un espacio acogedor de montaña. La planta superior cuenta con una estancia abierta que podría disfrutarse como segundo salón o dormitorio abierto. La urbanización ofrece servicio privado de transporte a pistas y conserje.