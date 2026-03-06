La ACA alerta de que los caudales de varios ríos catalanes han alcanzado el umbral de peligro

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y Protección Civil han emitido una alerta ante el incremento significativo del caudal de varios ríos en las comarcas de Girona y la Catalunya Central. Los cursos fluviales más afectados son el Ter en Sant Joan de les Abadesses y el Ges en Torelló, que han alcanzado los umbrales de peligro, mientras que el Fluvià presenta niveles preocupantes a varias poblaciones.

En concreto, el río Ter en el Ripollès y el Ges en Osona han superado los niveles de seguridad establecidos por las autoridades. Con respecto al río Fluvià, en Esponellà el caudal ha aumentado notablemente y el ACA ha advertido que es muy probable que siga subiendo hasta alcanzar el nivel de peligro. Este mismo curso fluvial también presenta caudales altos en Olot, mientras que el río Muga en Sant Llorenç de la Muga y Boadella d'Empordà registra igualmente niveles elevados.

Ante esta situación de riesgo, la ACA ha pedido a la ciudadanía que evite los accesos en ríos, rieras y vados para prevenir incidentes relacionados con el aumento del caudal y la posible crecida de los cursos de agua.

La CHE advierte de crecidas repentinas al sector sudeste de la cuenca del Ebro

Paralelamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan crecidas repentinas importantes en los barrancos y cursos menores dentro de la red fluvial del sector sudeste de la cuenca. Esta advertencia afecta a las cuencas del Jalón y Ribera del Ebro (Aragón), del Guadalope (Teruel y Castellón), Matarraña (Teruel y Tarragona) y el sector del tramo bajo del Ebro (Tarragona).

Según el pronóstico meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas 20 horas, se esperan precipitaciones intensas que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora, tal como han apuntado desde la CHE.

Incremento de caudal previsto en múltiples ríos entre el viernes y sábado

Adicionalmente, entre el viernes 6 y la madrugada del viernes al sábado 7, se podrán incrementar los caudales de los siguientes ríos: Algás, Matarraña, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón (y afluentes), Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza e Iregua, principalmente

Dada la alta incertidumbre existente tanto en el pronóstico meteorológico como hidrológico, no se puede descartar que se produzcan superaciones de los umbrales de aviso en alguna de las estaciones de aforo de estos ríos a lo largo del viernes y la madrugada del sábado. Este incremento de caudales afectaría a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja y Navarra, principalmente.