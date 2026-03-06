La ACA alerta de que los caudales de varios ríos catalanes han alcanzado el umbral de peligro

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y Protección Civil han emitido una alerta ante el incremento significativo del caudal de varios ríos en las comarcas de Girona y la Cataluña Central. Los cursos fluviales más afectados son seis que han logrado los umbrales de peligro.

En concreto, el río Ges en Osona ha superado los niveles de seguridad establecidos por las autoridades, llegando a 103 metros cúbicos por segundo. En cuanto al río Fluvià, en Esponellà ha aumentado notablemente y el ACA ha afirmado que presenta un caudal de 346 metros cúbicos por segundo al paso. Este mismo curso fluvial también presenta caudales altos en Olot, mientras que el río Muga en Sant Llorenç de la Muga y Boadella d'Empordà registra igualmente niveles elevados.

Otros ríos que van en aumento son el Tordera, que llega a los 187 metros cúbicos por segundo en Fogars de la Selva; el Ter en Sant Joan de les Abadesses y el Brugent a Amer también presentan nivel de peligro.

Ante esta situación de riesgo, la ACA ha pedido a la ciudadanía que evite los accesos en ríos, rieras y vados para prevenir incidentes relacionados con el aumento del caudal y la posible crecida de los cursos de agua.

La CHE advierte de crecidas repentinas al sector sudeste de la cuenca del Ebro

Paralelamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posibilidad de que se produzcan crecidas repentinas importantes en los barrancos y cursos menores dentro de la red fluvial del sector sudeste de la cuenca. Esta advertencia afecta a las cuencas del Jalón y Ribera del Ebro (Aragón), del Guadalope (Teruel y Castellón), Matarraña (Teruel y Tarragona) y el sector del tramo bajo del Ebro (Tarragona).

Según el pronóstico meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas 20 horas, se esperan precipitaciones intensas que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora, tal como han apuntado desde la CHE.

Incremento de caudal previsto en múltiples ríos entre el viernes y sábado

Adicionalmente, entre el viernes 6 y la madrugada del viernes al sábado 7, se podrán incrementar los caudales de los siguientes ríos: Algás, Matarraña, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón (y afluentes), Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza e Iregua, principalmente

Dada la alta incertidumbre existente tanto en el pronóstico meteorológico como hidrológico, no se puede descartar que se produzcan superaciones de los umbrales de aviso en alguna de las estaciones de aforo de estos ríos a lo largo del viernes y la madrugada del sábado. Este incremento de caudales afectaría a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja y Navarra, principalmente.