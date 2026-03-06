Festa Intercampus con actividades lúdicas y DJs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer una nueva edición de la Festa Intercampus, que incluyó una mañana llena de actividades lúdicas y deportivas, como un torneo de voleibol. Por la tarde fue el turno de la música, con DJ Cuni abriendo la fiesta, Deejay Selvas tomando el relevo y Els nens del süc encargándose de cerrar las sesiones. La celebración contó además con un Punt Lila, gestionado por la Secció d’Igualtat de Gènere.