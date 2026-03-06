Lleida presume de enología

El Parador de Lleida acogió ayer la presentació del libro Una terra de vins (Pagès Editors), un recorrido por el pasado y el presente de la identidad vitivinícola de Ponent y el Alt Pirineu i Aran, que quiere homenajear a los viticultores, bodegas, someliers y restauradores de la demarcación. Aparecen todos los cellers de la DO Costers del Segre y algunos más. El acto, englobado en la estrategia de la marca agroalimentaria Gust de Lleida, contó con la participación de más de un centenar de personas entre autoridades, representantes diferentes DO de Catalunya y autores. Se trata de una obra coral en la que han participado una quincena de autores, entre ellos la subdirectora de SEGRE Glòria Farré.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, apostó porque que los vinos de Lleida “sean embajadores de nuestras tierras”. “Lleida, el Pirineo y Aran se explican también a través de su vino”. La directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, destacó que está escrito “para todos los públicos” y, como curiosidad, explicó que el 40% del papel está elaborado con material resultante de prensar uva. El presidente de la DO Costers del Segre, Isidre Ribalta, remarcó que quieren proyectar la cultura del vino del territorio con rigor.

La cena degustación incluyó seis platos maridados con vinos de la DO Costers del Segre, que fue presentado la somelier Anna Casabona, mientras los coordinadores y algunos autores aportaron contexto y explicaciones sobre el libro. Se proyectaron imágenes acompañadas de música del Duo Elea de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, e intervino también el Mag Lari.