Lleida reivindica la lucha de las mujeres mayores por la igualdad

Lleida ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres en el Mercat del Pla por la meteorología. El acto ha sido conducido por Carme Romia, doctora en Ciencias de la Educación, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, poeta y narradora de cuentos. Romia ha recitado cuatro de sus poemas en que las mujeres son protagonistas y ha destacado que este año se reivindica la memoria de las “mujeres mayores, en todos los sentidos”, haciendo referencia a las protagonistas de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebradas el año 1976. Las encargadas de leer el manifiesto institucional han sido Sara Bosch y Maria Àngels Revés, profesionales de la enfermería jubiladas y miembros de la Coordinadora de las Personas Mayores de Lleida.

Las Jornadas Catalanas de la Mujer, celebradas el año 1976 en la Universidad de Barcelona, supusieron un punto de inflexión, ya que por primera vez, las mujeres ocuparon un espacio público de debate por fórmula, con voz propia, sus reivindicaciones y propuestas después de décadas de silencio con la dictadura franquista.

El manifiesto de este año reconoce a aquellas mujeres que “plantaron la semilla del feminismo en los barrios y en los pueblos” y hace un agradecimiento a su tarea para conquistar derechos civiles, políticos, sociales y laborales que hoy forman parte de la democracia: “una escuela pública y democrática, una sanidad universal, una igualdad jurídica llena y unas condiciones laborales dignas, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el acceso al aborto seguro y legal, la igualdad salarial, la participación política o el reconocimiento del trabajo de cuidados”.