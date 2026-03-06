Siete galardonadas con los XVI Premis Ap!Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació Professional d'Empresàries Ap!Lleida hizo público ayer las galardonadas de los XVI Premis Ap!Lleida, que se entregarán el 9 de abril en la Seu Vella. El premio a la Planificación, Innovación y/o Internacionalización es para Roser Roca Toha, directora general y CEO de Airbus GeoTech. El premio a la Directiva, Empresaria y Profesional del Año es para Joana Bonet, directora del Magazine de La Vanguardia, y el de Proyecto Empresarial Social con Gran Impacto en el Territorio ha recaído en Eva Figuera, gerente de la Associació Contra el Càncer a Lleida. La entidad reconoce como Joven Emprendedora a Raquel Barrachina y con el de Trayectoria a Mercè Batlle, presidenta de Aremi. El premio a la Asociada es para Laura Revés y el de Mejor Trabajo de Investigación o Tesis Doctoral de la UdL recae en Sandra González.