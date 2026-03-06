Una zona de Lleida, entre las que tienen más probabilidad de observación exitosa del eclipse solar del 12 de agosto

Publicado por acn / redacción Creado: Actualizado:

El sur de las comarcas de Lleida y algunos lugares de las Terres de l'Ebre son las zonas del país donde hay más probabilidades de contemplar con éxito el eclipse total de sol previsto para las 20.30 horas del 12 de agosto. Así lo ha afirmado este miércoles el gerente del Parque Astronómico del Montsec, Salvador Ribas, de acuerdo con los mapas de estadísticas meteorológicas que indican que la probabilidad de que haya nubes o tormentas es más elevada en la franja costera que en el interior. Ante la excepcionalidad del fenómeno, el Parque Astronómico del Montsec hará pedagogía del eclipse en las sesiones diurnas generales y familiares programadas. Entre otras cuestiones, se explicarán las medidas que hay que tomar para observar el eclipse con seguridad.

"Creo que probablemente el mejor lugar en Catalunya será la zona del delta del Ebro, porque es una zona muy plana, y aunque aquí dure menos rato, las estadísticas meteorológicas son bastante favorables a qué tengamos muchas posibilidades de éxito en las tierras de Lleida, porque en zonas del litoral y prelitoral, durante agosto y al anochecer, el riesgo de tormentas está. Pero es una estadística, al final aquel día hará el tiempo que tenga que hacer", ha señalado Ribas.

De hecho, la ciudad de Lleida y Les Borges Blanques son dos de los 20 municipios catalanes que el Govern propone como emplazamientos seguros para ver el eclipse del 12 de agosto. Por lo contrario, el eclipse en el Parque Astronómico del Montsec no será total, dado que se quedará en el 99,9%, y los técnicos de la instalación se desplazarán a otros lugares más favorables para estudiar y colaborar en la observación del fenómeno.

Actividades pedagógicas en el Parque Astronómico del Montsec

El Parque Astronómico del Montsec (PAM), gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), iniciará este viernes la temporada 2026 con un conjunto de novedades que estarán centradas, sobre todo, en explicar, difundir y hacer pedagogía del eclipse total de solar que vivirá Catalunya este mes de agosto, un fenómeno que no se produce desde hace 120 años.

Así, en las sesiones diurnas generales y familiares se hará pedagogía del eclipse del 12 de agosto indicando donde y cómo se tiene que observar de forma segura. Por otra parte, a partir de junio, a las visitas nocturnas generales 2D el PAM estrenará una nueva proyección denominada 3clipse, un viaje inmersivo que explica el trienio extraordinario de eclipses solares de 2026, 2027 y 2028, el único que será completamente visible en la península Ibérica.

Rueda de prensa de presentación de la temporada 2026 del Parque Astronómico del Montsec.Roger Segura / ACN

El presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacado que el eclipse es un "fenómeno único y excepcional, no sólo para la población general sino también en el ámbito científico". Ruiz ha garantizado que desde el PAM, un equipamiento de referencia en la divulgación de la astronomía, pondrán "todos los recursos para garantizar que la ciudadanía pueda contemplar el eclipse con todas las garantías".

Observación con gafas homologadas

El gerente del PAM, Salvador Ribas, ha subrayado que no todas las gafas de sol son válidas para la observación de un eclipse y que hace falta que estén homologadas y dispongan de los filtros adecuados. Por ejemplo, son aptas las que tienen un marco de cartón y láminas de polímero negro, y actualmente cuestan, ha dicho, "entre tres y cuatro euros". Estas gafas, ha añadido Ribas, "no caducan", pero no tienen que se utilizar si presentan golpes o arrugas en las láminas.

Ribas ha añadido que la ciudadanía sólo se podrá quitar las gafas homologadas mientras dure el eclipse, un periodo de tiempo que oscilará entre poco más de un minuto en las Terres de l'Ebre y unos 30 segundos en el sur de Lleida. Además, el gerente del PAM ha recomendado buscar una buena zona de observación hacia el oeste y tener en cuenta que, en aquel momento, el sol tendrá una inclinación de tan sólo 5 grados, ya que estará cerca de la puesta.

Nuevo radiotelescopio y más grupos de escolares

Aparte de las actividades centradas en el eclipse, este año también empezarán en el Parque Astronómico del Montsec las sesiones abiertas con el nuevo radiotelescopio que permite observar el cielo tanto de día como con nubes. Será a partir de la primavera cuando se ofrezca tanto a los visitantes como para las sesiones de prácticas de los alumnos de la universidad.

Además, el PAM ampliará los horarios para las visitas de grupos, especialmente de escolares. Hasta ahora, se hacían de martes a jueves y ahora se habilita también los lunes. "El año pasado tuvimos cerca de 4.500 alumnos catalanes y tuvimos que dejar grupos fuera porque este es el máximo que podemos acoger. Por eso, este año abrimos un día más y así podemos dar cobertura a la creciente demanda de este colectivo, especialmente en periodos de primavera y otoño", ha detallado Ruiz.

Durante 2025 el parque ha recibido a 30.000 visitantes y, según ha señalado el presidente del Consejo Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, este año confían en superar a los 32.000 o 33.000 visitantes gracias al buen estado de los embalses. Según el presidente comarcal, el hecho de que estén llenos de agua favorece la llegada de más turistas, los cuales suelen combinar las actividades acuáticas con una visita al PAM.

Nuevo cortometraje, talleres, exposiciones y actividades singulares

Además de estas novedades, a partir de este viernes, y con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se proyectará un cortometraje de 7 minutos que rinde homenaje a Maria Assumpció Català i Poch, primera astrónoma profesional de una universidad española. El filme, que se podrá ver durante todo el año, repasa su trayectoria desde los inicios hasta su papel clave en la investigación astronómica.

También con motivo del año Gaudí se ha creado un taller llamado 'Mosaicos de Luz', una propuesta familiar de óptica mágica que aprovecha las láminas polarizadas para crear mosaicos y vitrales dinámicos que cambian según la luz y la orientación. Inspirándose en la obra de Gaudí, las personas que participan podrán jugar con el color, la simetría y la textura mientras descubren conceptos de óptica de manera amena y creativa.

En primavera se podrá ver la nueva exposición '100 años de historia de los Planetarios', para celebrar el centenario del primer planetario moderno, inaugurado el 1925 en Múnic. La muestra, que ha itinerado por todo el mundo, repasa un siglo de evolución tecnológica y cultural de estos espacios únicos de divulgación científica.

Otras propuestas son una nueva actividad combinada de yoga, visita nocturna y maridaje de productos del territorio que se hará, una vez al mes, durante los meses de mayo, junio y julio y agosto. Además, FGC mantendrá las sesiones de observación del cielo a la estación de montaña de Vall de Núria y este año las extenderá a Boí Taüll.

Finalmente, el PAM mantiene las tres actividades singulares que se realizan cada año. Por una parte, la 16.ª edición del ciclo de música bajo las estrellas, que se hará entre finales de verano y el otoño. De la otra, el Festival de Astronomía, que este año llega a la 12.ª edición y se hará del 10 al 12 de octubre. Y finalmente, la 3.ª edición de Nadal a l'Astronòmic, que se adelantará al puente de la Purísima.