Aumentan los casos de cáncer de pulmón en no fumadores: los científicos encuentran una razón

Los científicos de todo el mundo están preocupados por el creciente número de diagnósticos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. Según los datos alarmantes publicados en la revista The Lancet, la proporción de casos en no fumadores está aumentando, especialmente el adenocarcinoma de pulmón. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha constatado que en 2022 más de 1,5 millones de hombres y más de 900.000 mujeres fueron diagnosticados con esta enfermedad a nivel mundial.

El cáncer de pulmón se ha asociado tradicionalmente con el tabaquismo. Sin embargo, los investigadores definen a los no fumadores como aquellas personas que han fumado menos de 100 cigarrillos en toda su vida antes del diagnóstico. "Mientras el número de fumadores sigue disminuyendo en muchos países del mundo, la proporción de casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado está aumentando", afirman los científicos. El cáncer de pulmón en no fumadores se ha convertido en la quinta causa de muerte por cáncer a nivel global.

Los investigadores identificaron la contaminación del aire como la principal causa del aumento de casos de cáncer de pulmón en no fumadores. La contaminación ambiental es especialmente alta en China y los países de Asia Oriental. En Alemania también se han medido niveles elevados de partículas finas, consideradas desencadenantes del cáncer de pulmón. La contaminación ambiental global representa así un reto significativo para la salud pública.

¿Qué es el adenocarcinoma de pulmón?

El adenocarcinoma es un cambio maligno en el tejido que se origina en las células del pulmón que producen la película de humedad en los alvéolos pulmonares. Según t-online.de, solo alrededor de uno de cada cinco pacientes sobrevive los primeros cinco años después del diagnóstico. Sin embargo, los grupos de riesgo para el cáncer de pulmón están cambiando. Cada vez más no fumadores, especialmente mujeres y la población asiática, se ven afectados por esta enfermedad.

Medidas para prevenir el cáncer de pulmón

Los resultados de la investigación subrayan la importancia de la calidad del aire para la salud pública. Se necesitan más estudios para comprender mejor los efectos de la contaminación atmosférica en la salud y desarrollar medidas eficaces para reducir la contaminación. Algunas acciones clave incluyen:

Reducir las emisiones industriales y del tráfico

Promover el uso de energías limpias y renovables

Fomentar el transporte público y la movilidad sostenible

Mejorar la eficiencia energética en edificios y hogares

Concienciar a la población sobre los riesgos de la contaminación del aire

Estas medidas no solo ayudarían a prevenir el cáncer de pulmón, sino que también tendrían un impacto positivo en la salud general y el medio ambiente.

Síntomas del cáncer de pulmón

Según la Sociedad Alemana del Cáncer, el cáncer de pulmón, también conocido como carcinoma bronquial, se refiere a tumores malignos que se originan en el tejido pulmonar. En Alemania, el cáncer de pulmón es una de las enfermedades malignas más comunes. Es el segundo cáncer más frecuente en hombres y el tercero en mujeres. Las tasas de nuevos casos están aumentando rápidamente en las mujeres, mientras que en los hombres han ido creciendo más lentamente desde la década de 1980.

Algunos de los síntomas comunes del cáncer de pulmón incluyen: