Protección Civil da por finalizado el episodio de lluvias pero mantiene la alerta Inuncat por los caudales elevados de los ríos

Protección Civil ha dado por finalizado el episodio de lluvias, pero mantiene la alerta INUNCAT por los caudales elevados de los ríos. Así, se mantiene el nivel de peligro en el río Muga, en torno a Boadella d'Empordà (Alt Empordà), y en el Ter, en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). El Meteocat ha indicado que, aunque la borrasca Regina ha perdido fuerza, todavía se pueden producir chaparrones durante la tarde, especialmente en las comarcas del sur del país. Las precipitaciones de los últimos dos días han dejado 234 litros en Puig Sesolles (Vallès Oriental), 201 litros en Viladrau (Osona) o 193 litros en el parque natural de los Puertos (Baix Ebre). Desde el inicio del episodio de lluvias, el teléfono 112 ha recibido 503 llamadas por incidencias relacionadas con los aguaceros.