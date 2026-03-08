Educación intergeneracional para combatir discriminación por edad

El edadismo es la discriminación por cuestión de edad. Lo sufren tanto los jóvenes como las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias que impactan en el empleo, la salud y la participación social. Pero si hay un colectivo que es víctima de esta doble discriminación (de edad y de género) es la mujer.

Fidel Molina-Luque, catedrático de Socioliogía de la UdL, señala que esta discriminación “hace que la experiencia de la mujer en el ámbito laboral no se tenga tan en cuenta, que se clasifique en sectores de cuidados y que su salud física sea peor, incluso con mayor riesgo de soledad no deseada”. Asimismo, recuerda que al contar, de media, con sueldos más bajos, también tienen más riesgo de pobreza.

Sin embargo, esta discriminación por edad, señala Molina-Luque, también afecta a las jóvenes al perpetuarse un modelo de sociedad patriarcal, con etiquetas y estereotipos. Al respecto, recuerda que los jóvenes también están sufriendo niveles preocupantes de soledad no deseada, con la problemática del suicidio.

Para revertir esta situación, el sociólogo defiende el concepto de educación social “con mayúsculas”, potenciando la relación intergeneracional para la sostenibilidad humana. “La educación profigurativa es un modelo basado en el aprendizaje mutuo y la colaboración entre jóvenes y mayores”, destaca Molina-Luque. Esto ayudaría a acabar con la “brecha” entre generaciones y conectarlas a través de la experiencia. “Aunque todavía queda por mucho por hacer, se está avanzando”, remarca.