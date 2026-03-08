Eugènia Revilla, profesora de la UOC: “El reto es garantizar la igualdad en entornos tecnológicos nuevos”

Ayer se celebró en Lleida una jornada centrada en analizar desigualdades de género en la tecnología. - INGRID SEGURA

La profesora Eugènia Revilla, de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, explica a SEGRE el hecho de que en un proceso de selección se utilicen sistemas de IA no deja a las personas candidatas sin protección jurídica.

Sin embargo, destaca que el reto principal es la dificultad práctica de identificar cuándo se ha producido una discriminación. “Muchos de estos sistemas funcionan con algoritmos opacos, a veces conocidos como caja negra, que no permiten conocer con facilidad qué factores han influido en la decisión final”, alerta.

Una opacidad, añade la experta, a la que se suma el hecho de que los algoritmos se basan en datos históricos del mercado laboral, que pueden reflejar desigualdades previas y reproducir determinados sesgos si no se controlan adecuadamente.

En este sentido, asegura que el reto está en asegurar que los principios de igualdad y de no discriminación, presentes en el derecho existente, se mantengan efectivos también en un entorno cada vez más digitalizado.