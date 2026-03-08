La Passió emociona en Cervera

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Unos 400 espectadores disfrutaron ayer de la primera función de la temporada de la Passió de Cervera, que este año ofrecerá cinco representaciones más los días 14, 21 y 28 de marzo y el 3 y 11 de abril, todas en horario de tarde. Según el presidente del Patronat de la Passió, Xavier Cañabate, “la primera función ha sido la más floja de público, como es habitual, pero estamos contentos porque ya tenemos muchas reservas y para las próximas funciones hay entre 500 y 600 entradas vendidas, seis autocares solo para la semana que viene”. Cañabate también destacó que “hemos incrementado los grupos que apuestan por el pack turístico” y complementan el espectáculo con visitas a la ciudad.

Mariona Dalmases, una de las cinco personas al frente de la dirección, explicó que “la principal novedad de la temporada es que se ha reforzado la espectacularidad de la obra, concretamente en la escena de la Resurrección, con más humo y un nuevo efecto de luz”. Asimismo, se han incorporado diferentes mejoras técnicas y artísticas que consolidan el proceso de modernización iniciado en los últimos años. Se ha intensificado el uso de las nuevas tecnologías en la iluminación, reforzando la atmósfera visual y el impacto escénico en diferentes momentos clave de la representación. Dalmases también destacó que “hemos potenciado la parte más emotiva”, con un curso a los actores “para poder transmitir mejor la emoción de cada escena”.

A nivel de elenco, hay una renovación progresiva con la incorporación de nuevos actores y actrices, que contribuyen al relevo generacional. En este contexto, este año se hizo un llamamiento a niños menores de 10 años que “tuvo muy buena respuesta y conseguimos doblar su número, algo que también garantiza el futuro de la Passió”, dijo Dalmases. En el espectáculo participan unas 200 personas, entre actores, figurantes y técnicos. Cabe destacar que el elenco de figurantes que compone el pueblo es muy numeroso.

Con más de 500 años de historia documentada, la Passió de Cervera está considerada la representación más antigua de Europa, con orígenes que se remontan al año 1477, y está declarada Tesoro de Patrimonio Cultural e Inmaterial de Catalunya.

Las entradas cuestan 23 euros y 19 para mayores de 65 años, titulares del Carnet Jove, familias numerosas o personas con discapacidad. Para los niños menores de 12 años, el precio es de 8 euros. Se pueden adquirir en la página web www.lapassiodecervera.com. También se ofrecen packs turísticos.