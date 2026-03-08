CULTURA
Presentación de ‘El árbol no humano’ en el Arborétum
El Arborètum-Jardí Botànic de Lleida acogió ayer la presentación del libro El árbol no humano y no natural que se auto-clona, rompe muros, junto a residuos, se escapa, huele mal y crece con rapidez, publicado en 2024 por Areej Ash Foundation y Al-Wah’at. Intervinieron Ailo Ribas, autora del libro junto con Areej Ashhab; Christian Alonso, comisario de la exposición Plantas migrantes; Silvina Sánchez, responsable de Silvinaction.cat, y Alejandro Juárez, director del Arborètum.