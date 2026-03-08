Sigue el rastreo en Llinars

Los buzos de los Bomberos de Barcelona, durante la búsqueda. - BOMBEROS DE LA GENERALITAT/EUROPA PRESS

Los equipos de emergencias, con efectivos de los Bomberos, los Mossos y la Policía Local de Llinars del Vallés, ampliaron ayer hasta el mar los trabajos de rastreo del hombre cuyo coche fue arrastrado el viernes por la corriente de una riera.

El área de búsqueda se amplió así hasta un área de casi 40 kilómetros de longitud y se incorporaban a las tareas de rastreo un equipo de buzos de los Bomberos de Barcelona.

Estaba previsto que los trabajos de búsqueda se mantuvieran durante la pasada noche, aunque con menos efectivos que durante la jornada.

El temporal persistió durante el sábado en buena parte de la península ibérica, aunque con menos intensidad que el viernes. Las previsiones apuntan a que hasta mediodía de hoy puedan darse precipitaciones de hasta 60 l/m2 y que en algunas zonas los chubascos puedan ir acompañados de tormentas.

En Catalunya, donde el nivel de los ríos Ter y Muga seguía siendo “muy alto” en algunos puntos, las lluvias más intensas se prevén para el área de Tarragona, también con hasta 60 l/m2 en doce horas. En la depresión central podrían darse lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora y en el litoral, de hasta 20.

Los efectivos de rescate suspendieron anoche la búsqueda de una mujer de 56 años que cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) para retomarla hoy al amanecer.

En el rastreo de ayer participaron medio centenar de efectivos que peinaron las zonas de La Piñera, en la Hueria de Carrocera, el río Silvestre hasta su entronque con el río Nalón y desde ese punto hasta la localidad de Lada, en la zona central de la comunidad.