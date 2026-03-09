Alpicat reedita la tradición de la Matança del Porc

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Alpicat revivió la tradicional Matança del Porc, en la que repartió unas 400 raciones. Inicialmente, la fiesta debía celebrarse en la zona del Molí del Parc del Graó pero, ante la previsión de lluvia, se optó por trasladarla al pabellón polivalente. La celebración está organizada por la Associació de Dones d’Alpicat, que un año más ha liderado la preparación y coordinación de la jornada con la colaboración y el apoyo del ayuntamiento. Durante la mañana se llevó a cabo la elaboración de los productos típicos derivados del cerdo, siguiendo el proceso tradicional que forma parte del patrimonio culinario local. El acto culminó con el reparto de más de 400 raciones en la comida popular, lo que demuestra su éxito de convocatoria entre los vecinos. Solo se dejó de hacer en 2020 y 2021 por la pandemia.