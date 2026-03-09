Centenares de mujeres reivindican el feminismo frente a la ola reaccionaria

Manifestación de la Marea Lila. La protesta organizada por la Marea Lila fue la que congregó más asistentes en Lleida. Salió desde Ricard Viñes y recorrió Rambla d'Aragó, avenida Catalunya y Blondel hasta llegar a la plaza Sant Joan. Allí se leyó el manifiesto, hubo un espectáculo de la Colla Bastonera del Pla de l'Aigua y un vermut popular. Por la tarde hubo más actos para reivindicar el 8-M. - JORDI ECHEVARRIA

El feminismo volvió ayer a sacar músculo y presentarse como un muro de contención frente a los discursos ultras y reaccionarios. Una consigna que centenares de mujeres hicieron suya en las dos manifestaciones que hubo en Lleida ciudad y que congregaron a más de 500 personas. En el conjuto de la provincia hubo decenas de actos por el 8-M.

Centenares de mujeres volvieron a tomar las calles de Lleida por el Día Internacional de la Mujer con una idea muy clara: combatir a los ultras y frenar la ola reaccionaria. Estas fueron las dos consignas, junto con la reivindicación de una igualdad real y la defensa del Estado del bienestar, que el feminismo reivindicó ayer en motivo del Día Internacional de la Mujer, tanto en Lleida como en la mayoría de ciudades del Estado. En la capital del Segrià, como ya viene ocurriendo desde hace años, hubo dos manifestaciones: la convocada por la Coordinadora Feminista de Lleida, que salió de la plaza 8 de Març y congregó a más de un centenar de personas; y la organizada por Marea Lila, que inició su recorrido desde la plaza Ricard Viñes y a la que acudieron entre 500 y 600 personas según la organización y más de 300, según estimaron fuentes policiales.

“No podemos obviar todo lo que está pasando, la escalada bélica a nivel mundial que está ligada al auge de la extrema derecha y con unos discursos cada vez más polarizados. El feminismo es un contrapeso muy fuerte para luchar contra estos relatos, ya que no solo lucha por los derechos de las mujeres y las identidades disidentes sino también por la paz, la convivencia y el apoyo mútuo”, señalaron las portavoces de la Coordinadora Feminista de Lleida antes de marchar por Prat de la Riba, Salmerón, Anselm Clavé y Rambla Ferran. Un mensaje similar al que hizo la Marea Lila en su parlamento en la plaza Sant Joan, tras acabar la manifestación que recorrió Rambla d’Aragó y las avenida Catalunya y Blondel. “No a las políticas de ultraderecha, al racismo, a la xenofobia y a la lgtbiqfobia, no a la guerra y a la persecución migratoria criminal de Trump”, gritaron sus portavoces. También hicieron referencia a dar visibilidad a las mujeres payesas “y avanzar hacia una igualdad real y efectiva en el mundo rural”. Asimismo instaron a luchar para evitar “el desmantelamiento del Estado del bienestar” y por una sanidad, educación, vivienda, transporte público de calidad. “Ninguna persona es ilegal”, concluyeron entre los aplausos de la multitud.