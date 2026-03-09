Dimisión en el PP tras parar una obra de teatro feminista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Miles de personas han vuelto a manifestarse por numerosas ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en una jornada en la que no han faltado las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista, a las que se sumó el ‘no a la guerra’. En Barcelona, la convocatoria organizada por la Asamblea 8-M congregó, según la Guardia Urbana, a más de 23.000 mujeres, que portaban prendas, banderas y pañuelos de color morado bajo el lema “Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista”. Por otro lado, en Madrid la marcha convocada por la Comisión 8M congregó a 160.000 personas según sus organizadores y 24.000 según la delegación del gobierno. La manifestación recorrió las calles de la capital con el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”.

Manifestaciones aparte, a nivel político la jornada estuvo marcada por la dimisión de la concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer de Collado Villalba (Madrid), Noealia Rosario Díaz (PP), por las criticas recibidas por interrumpir una obra de contenido feminista que se estaba representando en el teatro del municipio en la tarde del sábado. Se trata del monólogo Ser Mujer, de la actriz valenciana Susana Pastor. Durante la representación la concejala subió al escenario para anunciar la interrupción de la obra a “causa de las faltas de respeto” que estarían “ofendiendo” a los asistentes, lo que supuso las críticas airadas del público. Tras la dimisión de Díaz, el ayuntamiento del municipio expresó “sus disculpas a la compañía, a los asistentes y a todos los vecinos por las molestias ocasionadas”.