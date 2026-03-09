El Mercat Romà cierra con más de tres mil visitantes

El Mercat Romà de Ilerda, organizado por la asociación de comerciantes de las calles Democràcia y Cardenal Remolins, cerró ayer su octava edición, que ha sido la más multutidunaria de todas con más de tres mil visitantes y sesenta paradas. “No ha parado de venir gente los tres días pese al mal tiempo del sábado, estamos muy satisfechos por cómo la gente ha respondido”, señaló la vicepresidenta de la entidad, Carolina Sans. “El hecho que hayan acudido tantas personas nos motiva para seguir haciendo eventos como este y cada ves más grandes”, añadió. La jornada de ayer, que estuvo marcada por el buen tiempo a diferencia del viernes y el sábado, incluyó los espectáculos teatrales de la compañía de teatro La Cremallera, un desfile de peinados de la época romana, un espectáculo de batucada y las charlas del arqueólogo Xavier Payà sobre cómo era la Lleida de hace dos milenios. También se habilitó un campamento romano donde los pequeños pudieron hacer tiro con arco y vestirse como gladiadores. El colofón del mercado lo protagonizó la compañía La Cremallera con el espectáculo Foc de Vulcano con una bailarina que, cargada con malabares de fuego, danzaba al son de la música. “Nos vemos el año que viene, pero haremos más eventos a lo largo del año”, concluyó Sans.