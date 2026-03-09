‘Norma’, la octava ópera de Bellini, se representa en la Llotja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Llotja acogió ayer la representación de Norma, la octava ópera de Bellini, una de las obras más paradigmáticas del bel canto, la más conocida de entre las que compuso y cuya acción se desarrolla en la Galia durante la ocupación romana (50 aC). La interpretaron el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell con la Orquestra Simfònica del Vallès, bajo la dirección musical del Julio García Vico y la dirección de escena y vestuario de Carles Ortiz.