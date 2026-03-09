Peludos entre las flores en Seròs

Los 70 perros que acoge la protectora salieron a pasear con los participantes en la III Caminada Canina. - JORDI ECHEVARRÍA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Brutal, no me lo puedo creer”, repetía ayer Sandra Oró, la impulsora de la protectora de animales Amigos Peludos Baix Cinca de Seròs, ante la elevada afluencia de participantes que registró la III Caminata Canina, un paseo con los perros que la entidad tiene en acogida que supone la única convocatoria de carácter animalista de la amplia programación que desde hace unos años genera en el Baix Segrià el breve periodo de floración de los frutales.

La asistencia de 300 participantes, muchos del Segrià, la mayoría de Lleida y en algunos casos de poblaciones situadas a un par de horas en coche como Barcelona, Sabadell, Gavà, Castelldefels o Torroella de Montgrí, desbordaron las previsiones de la protectora, que se vio obligada a organizar cinco turnos para el paseo de cinco kilómetros bajo los árboles, en el que salieron los alrededor de 70 perros que cuida la entidad.

Tres de ellos la dejarán esta semana tras haberse cerrado los acuerdos para su adopción por otras tantas familias durante la jornada de ayer. Eso eleva a 17 las adopciones cerradas este año por la protectora, que en 2025 facilitó más de un centenar de ellas. Y hay alguna otra, en este caso con acogida previa, en curso.

Los últimos datos conocidos sobre abandono animal, que sitúan por encima de los 320 (y en algunos años de los 400) los perros abandonados que cada año recogen ayuntamientos, protectoras y grupos locales de animalistas en el Segrià desde la pandemia, ayudan a calibrar la magnitud del trabajo que desarrolla esta entidad.

“Estamos hablando siempre de perros adultos, y en ocasiones de varios años. Las adopciones de cachorros no las contamos como adopciones por la poca dificultad que presentan”, anota Oró.

El apoyo de varias empresas que trabajan en el sector de los animales domésticos, que ofrecieron pienso, galletas, cojines, chucherías caninas y otros productos, permitió a la protectora confeccionar bolsas de obsequios para los participantes. Media docena de esas firmas instalaron estands en los que daban a conocer sus productos.

La convocatoria, en la que Amigos Peludos recibió una aportación de 8 € por participante para sufragar su actividad, incluyó un puesto de bar, otro de crepería y uno más de algodón de azúcar. Varios participantes propusieron incluir en la cita de 2027 una calçotada.