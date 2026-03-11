Cultura popular de kilómetro cero

La colla de Bastoners del Pla de l’Aigua de Lleida ha iniciado una colaboración con el Institut Castell dels Templers para tallar bastones de kilómetro cero. Los alumnos del Programa de Formación e Inserción (PFI) de Carpintería del Institut Castell dels Templers, en la partida de la Copa d’Or, ya han empezado a crear estos utensilios tradicionales. La iniciativa también cuenta con la colaboración de Fustes Obiols de Lleida, que aporta la madera necesaria para este proyecto. Xavier Ramon Molins, presidente de los Bastoners del Pla de l’Aigua, explicó ayer a SEGRE que la iniciativa surgió por una necesidad. “Vimos que aquí no había productores y que teníamos que ir a comprarlos a Barcelona, por lo que pensamos en hacer red con algún instituto leridano. Planteamos la propuesta a Castell dels Templers y nos dijeron que sí al momento”, aseguró. Los estudiantes están elaborando de momento 40 bastones para 20 personas, que son las que participan en el Ball de Bastons, y que la previsión, si todo va bien, es poder estrenarlos para la Festa Major de la ciudad, en mayo. “Será un buen momento porque este año se cumplen 325 años de esta tradición en Lleida y así se hará el cambio en una fecha señalada”, celebró. “Pero seguro que tendremos muchas ocasiones, porque queremos fomentar esta tradición y enseñarla a más gente”, añadió.

“Gracias a la aportación de Fustes Obiols, tenemos madera suficiente para varias ediciones”, añadió Ramon, por lo que la idea es que los alumnos puedan hacer bastones en próximos cursos. Asimismo, la colla pretende con esta iniciativa fomentar el conocimiento de esta tradición.

De momento, los 14 alumnos del curso de carpintería están elaborando los bastones a mano, a la espera de que llegue la maquinaria necesaria para darles forma de manera más automatizada. “Teniendo en cuenta que están aprendiendo y no son profesionales, tardan entre cinco y seis horas en terminar un bastón. Deben darle forma al listón para que tenga unas características concretas”, explicó Roger Moreno, profesor del PFI de Carpintería. “Al principio, no sabían en qué consistía esta tradición, pero les enseñamos vídeos y enseguida se interesaron. Ahora les gusta mucho”, remarcó. Desde el centro también señalaron que no dudaron el colaborar con la colla bastonera, como ya han hecho con otras iniciativas.