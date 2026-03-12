Big Ben de Golmés celebra los 50 años con una fiesta para todos los públicos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La discoteca Big Ben de Golmés presentó ayer los actos de su 50 aniversario, con una celebración que quiere reivindicar su papel como uno de los grandes referentes del ocio en Ponent. La fiesta principal se celebrará la noche del 21 de marzo, en el marco de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, con una propuesta pensada para atraer a públicos de diferentes edades y reunir en una misma cita a varias generaciones vinculadas a la sala. La noche incluirá también contenidos visuales y guiños a la trayectoria del recinto, con la presencia de personas relacionadas con distintas épocas de la discoteca.

La presentación contó también con el respaldo de las autoridades del territorio, que subrayaron el valor social y simbólico de Big Ben. El alcalde de Golmés, Jordi Calvís, destacó que la sala ha sido durante décadas un gran punto de encuentro para la comarca y recordó que forma parte de la memoria sentimental de muchas familias. En su intervención, remarcó que Big Ben ha acompañado la vida de varias generaciones y ha tenido un peso importante en la historia social del municipio. Por su parte, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, aseguró que la marca Big Ben ayudó a proyectar modernidad y dinamismo desde el Pla d’Urgell hacia el conjunto de la demarcación. El presidente del consell comarcal del Pla, Carles Palau, incidió en que esta discoteca llegó a convertirse en un símbolo compartido por buena parte de Catalunya. Según señaló, su trayectoria está ligada a una manera de entender el ocio, la relación entre generaciones y la construcción de recuerdos colectivos, motivo por el que el aniversario también tendrá un componente cultural y patrimonial.