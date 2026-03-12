La televisión pública coreana descubre Mont-rebei y la apicultura del Montsec

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Congost de Mont-rebei fue escenario este lunes de la grabación de un episodio del programa coreano de viajes World Theme Travel, producido por la televisión pública coreana EBS (Educational Broadcasting System). El programa forma parte de una ruta de tres semanas por España que también incluyó Soria, Segovia, Sierra Nevada y los frutales de Alcarràs. El rodaje en la zona combinó turismo de naturaleza, gastronomía y productos locales, con el objetivo de mostrar el territorio de manera auténtica y cercana. Esta es la primera vez que el programa visitaba el Congost de Mont-rebei, un espacio natural hasta ahora prácticamente inexplorado para los coreanos. El equipo contó con la guía de Xavier Ferro, apicultor y conocedor del paisaje y su historia. Durante el recorrido, el grupo conoció historias de antiguos pueblos como L’Estall y disfrutó de panorámicas del Pirineo nevado. Xavier Ferro les enseñó la flora melífera del territorio y las variedades de miel producidas, explicando la gestión de las colmenas y las particularidades de la apicultura tradicional de la zona. La jornada concluyó con un almuerzo de cocina tradicional, elaborado con productos locales como la típica girella de la Ribagorça con un toque de miel.