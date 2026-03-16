Solidaridad a raudales en Lleida: más de 4.000 personas al ‘Posa’t la Gorra’ de Afanoc

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La colina de la Seu Vella de Lleida se llenó ayer de gorras, actividades y solidaridad con motivo de la 13.ª edición de la fiesta del Posa’t la Gorra!, organizada por la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) en Lleida junto con el Consorci del Turó de la Seu Vella. Más de 4.000 personas participaron en esta jornada, que volvió a poner de relieve el compromiso colectivo con los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

El elemento central de la fiesta fue la gorra conmemorativa del 25.º aniversario de la campaña Posa’t la Gorra!, diseñada por el ilustrador Joan Turu. El diseño simboliza valores como el afecto, la complicidad y el acompañamiento que caracterizan la labor de la entidad.

La jornada, dedicada a las culturas del mundo, incluyó actuaciones y actividades para toda la familia. Entre ellas, la actuación musical del grupo Rikus y la dinamización del grupo BETA, con los personajes Kai, Jan, Lola y Grau, que acompañaron a los niños y jóvenes durante la celebración.

Además, diferentes espacios del recinto acogieron una treintena de talleres familiares. En el claustro se pudo visitar la exposición Les Mans del Món, una muestra elaborada con trabajos de centros educativos de la provincia que simboliza la unión y el cuidado colectivo hacia los menores afectados por la enfermedad.

El momento más emotivo del acto fue la lectura del manifiesto, protagonizada por dos niños con cáncer, el hermano de una niña afectada y una joven que ha superado la enfermedad. Durante el acto, Júlia recordó que el acompañamiento continúa una vez las familias regresan a su territorio tras el tratamiento hospitalario. “Volver a casa no quiere decir que todo esté solucionado. El seguimiento médico continúa, los desplazamientos a Barcelona son constantes y retomar los estudios o el trabajo no siempre es fácil”, señaló. Por ello, destacó que servicios como la atención psicológica y social, el voluntariado o las actividades de ocio que ofrece Afanoc contribuyen a mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias.

La campaña Posa’t la Gorra! en Lleida, iniciada en octubre, ha contado con la colaboración de unos 60 establecimientos, centros educativos, empresas y entidades de la ciudad y del resto de la provincia. Entre todos ellos se han distribuido cerca de 7.000 gorras solidarias. Los fondos recaudados con la venta se destinarán al mantenimiento de los servicios gratuitos que Afanoc ofrece a niños y jóvenes con cáncer y a sus familias, tanto durante su estancia hospitalaria como en el seguimiento posterior desde la sede de Lleida. Una parte de la recaudación conseguida en esta campaña también se destinará a la Casa dels Xuklis, el recurso de alojamiento temporal para familias con hijos en tratamiento oncológico en Barcelona.