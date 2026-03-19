Confirmado por el BOE: el día del cambio de hora en el que comenzará el horario de verano

El cambio de hora es una práctica establecida en la mayoría de los países europeos con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético.Marta Fernández / Europa Press

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El cambio de hora al horario de verano en España se producirá en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, según confirma la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado. A las 2:00 horas de la madrugada, los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 horas en la España peninsular, mientras que en Canarias el ajuste será de la 1:00 a las 2:00 horas. Este adelanto supone que el domingo durará únicamente 23 horas, tal como recuerda el Gobierno en aplicación del Real Decreto 236/2002.

La regulación que establece estas fechas está recogida en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, que fija el calendario oficial del horario de verano para el periodo comprendido entre 2022 y 2026. Esta normativa garantiza una aplicación precisa y coordinada del cambio horario en todo el territorio nacional, aunque la medida continúa generando debate entre empresarios, políticos y ciudadanos respecto a su conveniencia y posible supresión.

Como resultado directo del ajuste horario, el amanecer del domingo 29 se adelantará una hora respecto al día anterior, mientras que el atardecer se retrasará, permitiendo disfrutar de más luminosidad durante las tardes. Esta modificación coincide con el alargamiento natural de los días característico de la primavera, favoreciendo tanto las actividades cotidianas como el tiempo de ocio al aire libre.