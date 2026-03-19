Cuándo empieza la primavera 2026: fecha y hora exacta del equinoccio

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La primavera de 2026 arranca el viernes 20 de marzo a las 15:46 horas en la España peninsular, momento preciso en que se produce el equinoccio de primavera. Este fenómeno astronómico marca la transición entre el invierno y la nueva estación, caracterizada por el aumento progresivo de las horas de luz solar y la llegada del horario de verano días después del inicio oficial.

El equinoccio es el instante en que el Sol cruza el ecuador celeste, produciendo una igualdad prácticamente exacta entre el día y la noche en todo el planeta. A partir de ese momento, el hemisferio norte comienza a inclinarse hacia el astro rey, lo que provoca que las jornadas se alarguen gradualmente. Este cambio astronómico no depende de percepciones climáticas ni de observaciones del entorno, sino de cálculos precisos sobre la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

La nueva estación trae consigo transformaciones visibles en la naturaleza: las plantas florecen, los animales ajustan sus ciclos biológicos y las temperaturas empiezan a ascender de forma paulatina. Los atardeceres se retrasan, las mañanas amanecen antes y el ritmo cotidiano se adapta al incremento de luz natural, aunque muchos de estos cambios pasan desapercibidos en la rutina diaria.

Duración de la estación primaveral en 2026

La primavera se extenderá durante 92 días y 18 horas, finalizando el domingo 21 de junio de 2026, cuando dé comienzo el verano con el solsticio correspondiente. Durante este periodo, cada jornada suma unos minutos adicionales de claridad por la tarde, consolidando la sensación de días más largos que caracteriza esta época del año.

Cambio de hora al horario de verano

Pocos días después del inicio oficial de la primavera, concretamente en la madrugada del domingo 29 de marzo, España adelantará sus relojes una hora para adoptar el horario de verano. A las 02:00 horas pasarán a ser las 03:00 horas, lo que implica que se "pierde" una hora de sueño pero las tardes ganan luz adicional. Este ajuste horario, aunque no modifica el movimiento del planeta ni los fenómenos astronómicos, sí altera la percepción humana del día y refuerza la sensación de jornadas más prolongadas.

Precisión astronómica frente a convenciones sociales

El momento exacto del equinoccio de primavera responde a cálculos astronómicos rigurosos que determinan cuándo la Tierra alcanza una posición específica en su trayectoria orbital. No se trata de una fecha aproximada ni de una convención cultural, sino de un instante medible científicamente. En contraste, el cambio de hora es una decisión humana adoptada para optimizar el aprovechamiento de la luz natural, establecida por acuerdos internacionales que buscan armonizar los horarios con las condiciones de luminosidad.

De esta manera, el inicio de la primavera 2026 combina fenómenos naturales con adaptaciones sociales del tiempo, marcando un punto de referencia anual que integra precisión científica y organización cotidiana en el calendario español.