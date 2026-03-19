Plan en Lleida para compartir piso entre mayores y jóvenes

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Centro Senior Municipal de Santa Teresita acogió ayer la presentación del programa Compartir és viure, una iniciativa de la Paeria impulsada desde el proyecto HôMe que busca fomentar la vivienda intergeneracional. La iniciativa, que pretende unir generaciones y promover la convivencia entre personas mayores y jóvenes, se enmarca dentro del Pla d’Acció Municipal (PAM) del ayuntamiento de Lleida, orientado a impulsar la emancipación juvenil y garantizar el acceso de los jóvenes a recursos clave para su desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que combate la soledad no deseada de las personas mayores. El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, estudiantes o trabajadores, que buscan una alternativa de vivienda, y a personas mayores de entre 60 y 75 años que dispongan de un espacio adecuado para acoger a un joven. La franja de edad es orientativa y quienes superen los límites podrán participar siempre que la persona mayor mantenga su autonomía.

El programa se basa en un proceso exhaustivo de entrevistas y valoraciones individuales que permite conocer a fondo a cada candidato y establecer criterios de compatibilidad. Una vez realizado el emparejamiento, se firma un acuerdo de convivencia y un contrato, ambos revisables y rescindibles en cualquier momento. La convivencia, que no supone una relación laboral ni asistencial, está pensada inicialmente para un año, ampliable seis meses, y cuenta con seguimiento continuo mediante reuniones y valoraciones periódicas.

La persona joven realiza una aportación mensual a los gastos del hogar, mientras que la mayor mantiene el control del domicilio. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web de la Paeria.

Lleida ya fue pionera en este tipo de programas con Viure i Conviure, que entre 1998 y 2016 formalizó más de 300 emparejamientos y obtuvo un balance muy positivo.