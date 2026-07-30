Reivindican los derechos de quienes se dedican a cuidar

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Alrededor de una sesentena de trabajadores del sector social de Ponent –que engloba a trabajadores y educadores sociales y cuidadores, entre otros– se manifestaron ayer en Lleida para reclamar unas condiciones laborales dignas que les permitan ofrecer un servicio de calidad. La concentración, convocada por la plataforma Sector Social de Ponent, partió de la plaza de la Paeria y llegó hasta el departamento de Derechos Sociales, donde leyeron un manifiesto en el que reivindicaron un “convenio laboral digno, que esperamos desde hace años”.

“Cuidamos a muchas personas en situación de vulnerabilidad, pero nadie nos protege a nosotros de ciertas inseguridades sociales y económicas que sufrimos diariamente”, explicó Marc Sosa, educador social y miembro de la plataforma. “Pedimos equiparación salarial con el sector público; que los sueldos se fijen acorde al IPC, y una mejora de las ratios, porque ahora mismo no podemos ofrecer una atención individualizada y adecuada para tantos usuarios. La problemática afecta Lleida y el resto de Catalunya”, argumentó.

La plataforma organizó el pasado día 15 una protesta en Ricard Viñes con más de 150 trabajadores y aseguró que “si la precariedad continúa, estamos preparadas para movilizarnos como hoy y, si es necesario, sumarnos a una gran huelga general del sector”.