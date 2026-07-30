Los restos romanos de Corbins, Bien de Interés Local

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los restos romanos de la villa, el mausoleo, la necrópolis y el molino oleícola de Cobrins se han incorporado recientemente en el catálogo de Bienes Culturales de Interés Local (BCIL) de Catalunya gracias a la aprobación del consell comarcal del Segrià en su último pleno. El informe técnico presentado destaca que los elementos mencionados “constituyen una unidad histórica indisociable, ya que testimonian de forma coherente la ocupación y explotación del territorio en época romana, así como las prácticas productivas, residenciales y funerarias asociadas”.

En cuanto a la villa y el molino oleícola, reflejan la vida cotidiana de una familia romana acomodada. Los restos muestran cómo se organizaban los espacios residenciales, las actividades agrícolas y la producción de aceite en la llanura del Segre. Por otro lado, el mausoleo y la necrópolis son símbolo de la pervivencia de la memoria y el estatus social de esta comunidad, conservando enterramientos dispuestos alrededor del mausoleo como testimonio de sus prácticas funerarias. Actualmente, parte de los yacimientos son de propiedad municipal y otra parte es privada.