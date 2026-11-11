Crespín, pregonero de la Setmana Cultural
El delegado del Gobierno José Crespín, pronunció ayer por videoconferencia en el Escorxador el pregón de la Setmana Cultural de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida.
Complicacions en la mobilitat arreu de Lleida amb talls a la xarxa viària i a la capital
El delegado del Gobierno José Crespín, pronunció ayer por videoconferencia en el Escorxador el pregón de la Setmana Cultural de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida.
El més llegit
Comarcas
Raúl Ramírez
Comarcas
Raúl Ramírez, ALBERT BATLLE