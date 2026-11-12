Erdogan anuncia pozos de petróleo en el foro del clima

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el pasado martes la apertura de dos nuevos campos de petróleo en Turquía para llegar a producir 10.000 barriles en la región de Gabar. El anuncio llegó al poco de empezar la COP31, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebra en Antalya y de la que Turquía es país anfitrión.

El mismo Erdogan denunció ayer ante los representantes de los más de 200 países asistentes que Palestina, además de sufrir un “genocidio”, también vive una “catástrofe ambiental” por la destrucción y que sus edificios se han convertido “en montañas de escombros”.

El conseller de Unió Europea y Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, explicó las actuaciones que lleva a cabo el Govern. Instó a cumplir los Acuerdos de París 2015 y impulsar la electrificación como puntos clave. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó la necesidad de que Europa cumpla con el objetivo de que el 35 % de la energía utilizada en 2035 sea eléctrica.

Por otra parte, España se mantiene entre los países con una calificación alta en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, ocupando el puesto 14. Esto, gracias a la reducción de sus emisiones y la expansión de las renovables.