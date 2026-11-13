La caída global de Microsoft deja sin servicio a los correos corporativos de usuarios de todo el mundo

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Una caída global de servidores de Microsoft este jueves por la noche ha tumbado la actividad de correos corporativos de usuarios de todo el mundo que utilizan los servicios de esta tecnológica, según ha informado la compañía en comunicados oficiales. Microsoft ha detectado que un proceso central de los servidores afectados queda saturado, lo cual provoca una pérdida de capacidad de los servicios. "Hemos determinado que la carga elevada no está impulsada por un aumento del tráfico, sino por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles, forzando la infraestructura restante", ha detallado. La compañía ha descartado "de momento" una "actividad maliciosa" como causa del incidente.

La empresa observa una "recuperación parcial" de los servidores, aunque con resultados "limitados". "Estamos continuando trabajando en la recuperación de nuestros servidores mientras implementamos acciones adicionales de optimización del tráfico para mejorar la estabilidad del servicio y aumentar la capacidad", ha explicado Microsoft a primera hora de este viernes.

La tecnológica ha asegurado que sigue monitorizando la actividad en varias regiones para evaluar el estado de los servidores y determinar qué medidas se pueden tomar para mejorar la capacidad. Eso incluye revisar el rendimiento de los servidores y confirmar que las partes desarrolladas se han aplicado y funcionan según el previsto. También toma medidas para ampliar las capacidades mediante el uso de máquinas virtuales.

Microsoft ha reiterado que seguirán tratando la situación "con urgencia y prioridad hasta su resolución completa", y ha apuntado que ofrecerán detalles "exhaustivos" sobre la raíz del incidente una vez mitigado el incidente, mediante un informe posterior.