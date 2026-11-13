Lleida une música y solidaridad

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El Palau de Vidre de Lleida es el escenario hoy y mañana de la Fira de Música Emergent i Solidària, que reunirá a una quincena de formaciones en dos jornadas de conciertos. Organizado por la entidad Superant Fronteres, con la colaboración de la Paeria, el festival busca dar visibilidad a artistas emergentes y vincular la música en directo con la cooperación internacional.

La programación de hoy, a partir de las 18.00 horas, cuenta con las actuaciones de La Niña Paracaídas, Sexenni, Valdivia, Gasset, Cash Cats y Anker. Mañana, también desde la misma hora, será el turno de Jet Lag, Er Taqueta, Código Rock, Giancaldo, Madelmans, Sangue, Punkfloid, Eliguis 432 y Dèria.

La recaudación se destinará a financiar las próximas fases de construcción del futuro Centro de Salud Maternoinfantil del proyecto Bàntaba, impulsado por la entidad en Gambia. Las obras ya han comenzado con los trabajos de cimentación de los dos primeros módulos y, si se cumplen las previsiones, el equipamiento sanitario podría entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2028.

El acceso es limitado y requiere reserva previa a través de la web entrapolis.com, mediante la compra de una consumición de 5 euros que incluye una bebida, el vaso de esta y la pulsera del festival.