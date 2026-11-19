Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Profesionales de Afanoc (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) explicaron, con charlas y talleres, a los alumnos de la facultad de Educación, Trabajo Social y Psicología cuáles son las necesidades emocionales, sociales, educativas y familiares que aparecen cuando a un niño o adolescente se le diagnostica un cáncer, en la jornada ‘Més enllà de la malaltia: una mirada integral al càncer en infants i joves’ organizada junto a la Universitat de Lleida (UdL).

En los talleres, los asistentes se repartieron entre tres espacios, y los profesionales iban rotando entre ellos. Se planteaba un caso ficticio, el de Júlia, una niña de 8 años que tenía que desplazarse a Barcelona para recibir tratamiento. En cada uno de ellos se abordaba el caso desde un punto de vista distinto. El del ámbito de la educación fue impartido por maestros y explicaron cómo se tenía que apoyar al paciente para no desligarse del día a día escolar, y tener en cuenta si había hermanos, puesto que también pueden dejar de lado la escuela. El de los trabajadores sociales hizo hincapié en el acompañamiento durante el tratamiento, para ayudar a los padres a conciliar el trabajo y el cuidado del menor con la mayor estabilidad posible. Eso incluye, según explicaron, tener un lugar para residir cerca del hospital, y también acompañar al paciente cuando los padres no pudiesen. El taller impartido por los psicólogos se centró en el día en que se recibe el diagnóstico, así como los posteriores, y cómo tratar y gestionar todas las emociones que sienten los pacientes y sus familiares.

La jornada contó también con dos mesas redondas en las que intervinieron familias y profesionales para hablar de su experiencia. En la primera, titulada “Què necessiten les famílies?”, compartieron el impacto inicial del diagnóstico y cuáles fueron las primeras necesidades que tuvieron. La segunda, “Què marca la diferència?”, trató sobre cómo los servicios sociales y profesionales acompañan a las familias durante el proceso.