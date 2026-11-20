| Lleida | Laika, Nemo y Neula no son jueces, ni abogados ni fiscales. Pero su labor es fundamental para ayudar a minimizar el trauma de los menores y personas con discapacidad que deben prestar declaración en sede judicial tras ser víctimas de un delito. Estos acompañantes de cuatro patas forman parte del proyecto Can Confident, de la Associació Ilerkan de Lleida y el departamento de Justicia. Desde que se puso en marcha en agosto de 2024, ya han llevado a cabo 25 asistencias, la mayoría de niños y niñas menores de 14 años. Los profesionales de los Equipos de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevan a cabo estas exploraciones a petición de los órganos judiciales y las declaraciones grabadas se convierten en una prueba preconstituida para el proceso. Lleida es pionera en esta medida en Catalunya y, en el conjunto del Estado, fue la primera en implementarla después de Madrid.

Enric Lletjós, coordinador del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal de Lleida, explicó ayer que Can Confident forma parte del programa de apoyo a la exploración judicial dirigido a menores y personas vulnerables para prestarles declaración con todas las garantías procesales. “Se hace en una sala con visión unidireccional y al otro lado se encuentran el juez, el fiscal, los abogados e, incluso, el investigado”, explica Lletjós. El equipo habla con el menor y hacen de transmisores de preguntas que pueda tener la comitiva judicial. “Este programa es muy importante, porque muchas veces la única prueba en casos de malos tratos o de abusos sexuales es la declaración del menor”, destacó. “Cuando nos propusieron incorporar la asistencia canina aceptamos enseguida y el resultado es muy positivo”, remarcó Lletjós. Incluso, añadió, “tuvimos un caso de una joven con discapacidad intelectual que no fue posible tomarle declaración sin el perro, con su presencia estuvo más tranquila”. Que pueda llevarse a cabo esta intervención depende de muchos factores. Que los jueces y juezas estén de acuerdo, que las familias accedan, que los niños y niñas quieran, y que la asociación tenga disponibilidad. De las asistencias registradas ahora ahora, también se han hecho con la asistencia canina en el recurso Barnahus, dirigido a menores y adolescentes víctimas de violencia sexual, con sedes en Lleida y La Seu d’Urgell.

Sobre las sesiones, Maylos Rodrigo, presidenta de la Associació Ilerkan, explicó que primero se hace una acogida con el perro, para que interactúe con el menor y generar un vínculo, una relación de confianza. “Es importante que lo vea como su compañero, como un aliado”, destacó. Durante la exploración judicial, el perro pasa a tener un papel más pasivo, de acompañamiento. “El o la menor tiene la correa en la mano y si lo necesita, puede tocarlo”, aseguró. Al acabar la declaración, se reanudan los juegos con el perro. “La idea es que se lleve el recuerdo del perro, incluso les decimos a la familia que puede hacerse una foto con él, y gracias a este recuerdo, ese momento tan duro queda más diluido”, detalló.

Rodrigo es una de las impulsoras de esta iniciativa pionera junto a la jueza leridana Aurembiaix Giribet, quien explicó que las pruebas preconstituidas en menores de edad se dan cuando son víctimas de delitos sexuales o malos tratos, y también cuando son testigos de una situación grave. “El objetivo es evitar la revictimización, para que solo tenga que intervenir una vez en el proceso judicial”, destacó. Estos casos, según añadió, pueden tardar dos años hasta llegar a juicio. La jueza confió en que cada vez más compañeros y compañeras se sumen a este proyecto.