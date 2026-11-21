Un curi, llamado también curimomo, es un tipo de meme o viñeta que en la actualidad se asocia principalmente a cuentas anónimas en TikTok e Instagram asociadas a centros educativos. Lo que nace como una parodia de situaciones cotidianas sobre alumnos y profesores que puede convertirse en una nueva forma de ciberacoso, además de vulnerar datos personales. Los Mossos d’Esquadra y los institutos no son ajenos a esta moda y ya hace tiempo que están sobre aviso para evitar que vaya más allá de la broma. Hasta la fecha, en Ponent la Policía catalana ya ha recibido tres denuncias relativas a delitos penales relacionadas con los curis. Jordi Cortasa y Alexandra Rivero, agentes de los Mossos d’Esquadra que llevan a cabo las acciones preventivas en contacto con centros educativos, explican que estos perfiles se basan en contenidos visuales que también incluyen textos que identifican situaciones. Sin embargo, alertan, por el texto, “las personas a las que se aluden también pueden ser identificadas”, remarcan. También llevan el nombre del centro. “Al hacerse ahora en TikTok, con el algoritmo que conecta intereses en común, se hacen más virales”, asegura Cortasa. Por su parte, el director del instituto Guindàvols, Juanjo González, explica a este diario que, tras detectar un caso en TikTok con imágenes “indebidas”, enviaron un comunicado al perfil en el que advertían de que el contenido “podía ser motivo de delito”. “Creemos que se sintió amenazado y eliminó la cuenta”, aseguró. Desde el centro han localizado otro caso que, por ahora, según González, publica contenido “muy inocente y sin nombres explícitos”, en el que solo se distingue el anagrama del centro. Algunas de las escenas son situaciones cotidianas, como profesores dando clase, ilustradas con dibujos de animación japonesa “con fuego en los ojos”. “Si aparecen personas identificables o es despectivo, son actos denunciables”, consideró González. Aun así, cuestionó hasta qué punto estas acciones son correctas si el contenido no es ofensivo.

“Hay un patrón que se repite en todos los centros, basándose en una misma imagen”, explicó el director del Lladonosa, Santi Pubill, que añade que han alertado a los alumnos para evitar que la situación vaya a más. “Si los dibujos afectan a personas concretas, se tomarán las medidas que haga falta”, constata. En su caso, afirmó que, tras advertir del riesgo de los curis, de los tres o cuatro perfiles que había abiertos, “hay dos que ya han cerrado”. En el instituto de la Caparella, aunque no tienen constancia de ningún caso, aseguran que sí se han producido hechos relacionados con grabaciones. “Es imposible afirmar que no hay ninguno, porque no es fácil gestionarlos, se nos escapa de las manos”, apuntaron. Desde el centro llevan tiempo trabajando para prevenir casos de acoso, sobre todo digital.

Análisis del contenido por si supone un delito “En principio se usan como espacio de humor, pero hay que estar alerta de que no se convierta en una herramienta de ciberacoso”, señalan los agentes. “Hay que valorar el contenido, si puede haber injurias, coacciones o amenazas, que esto ya son delitos”, explican. Al respecto, Rivero asegura que les han llegado informaciones a través de los centros de que detectaron este fenómeno en el primer trimestre del curso escolar y consultan sobre cómo actuar. También por parte de las familias. “Nosotros analizamos ese curi, porque, de entrada, no es ilegal, pero sí debemos saber cuál es la intención”, remarca. Analizan el contenido por si puede suponer un delito o una infracción administrativa, al vulnerar datos personales. “El consejo que damos a los centros es que estén atentos para ver cómo evoluciona este fenómeno e informar a las familias”, señalan. De hecho, constatan que ya han enviado cartas a los padres y madres de los alumnos al respecto, mientras los Mossos reivindican la corresponsabilidad para proteger a los menores en Internet. “La comunidad educativa somos todos y no queremos que nuestros hijos sean víctimas de un delito, pero tampoco autores”, aseguran los agentes, al afirmar que detrás de estas publicaciones hay alumnos de 1º de ESO a 1º de Bachillerato.