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Los cerca de 200 países representados en la Cumbre Climática de Antalya (COP31) apuraron ayer los plazos para llegar a una decisión, en medio de unas negociaciones empantanadas marcadas por el pulso entre las naciones que exigen mencionar el abandono de los hidrocarburos y los petroestados y grandes emisores como la India que se niegan a citar ese punto. Tras una agitada plenaria el pasado viernes interrumpida por un activista anticombustibles fósiles, las delegaciones siguieron ayer las negociaciones tras sobrepasar —como ha ocurrido en varias cumbres climáticas— el plazo oficial para alcanzar un pacto, fijado el viernes. La discusión y aprobación de un eventual texto final podría alargarse hasta la madrugada. Es posible que la negociación termine sin un consenso.

Una de las principales discrepancias del proceso radica en la mención específica en el documento final hacia un abandono de los hidrocarburos (una promesa ya pactada hace tres años en la COP28 de Dubai), que demandan tanto el club europeo como los microestados del Pacífico y ciertas naciones latinoamericanas (entre ellas, Panamá y Guatemala). Otra desavenencia, más específica de buena parte del Sur Global, es un aumento de la financiación para la adaptación al cambio climático de los países ricos hacia los que están vías de desarrollo. Una responsabilidad económica que asumiría en su mayor parte Europa ante la ausencia de Estados Unidos. Por último, también dividen las promesas para reforzar el uso de la incipiente tecnología, captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) incluidas en el último borrador.