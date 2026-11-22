Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova celebró ayer el encuentro anual de familias con bebés prematuros con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, que se conmemora cada 17 de noviembre. Decenas de niños y niñas regresaron al centro hospitalario acompañados de sus familias para compartir una jornada de reencuentro y celebración.

El jefe del servicio de Pediatría del Arnau, Eduard Solé, recordó que “los nacimientos prematuros representan entre el 6% y el 7% del total de partos”. En el hospital leridano, donde se registran alrededor de 2.500 nacimientos anuales, esto supone entre 150 y 200 bebés prematuros cada año. De ellos, entre 30 y 40, nacen con un peso inferior a los 1.500 gramos. Soler explicó que los bebés prematuros suelen permanecer ingresados en la unidad neonatal, donde reciben atención adaptada a sus necesidades. Sin embargo, subrayó que la tecnología y los tratamientos médicos no son los únicos factores determinantes. “La pieza clave es la participación de la familia”. En este sentido, el pediatra puso énfasis en el método canguro, que consiste en mantener al bebé en contacto piel con piel sobre el pecho de sus padres. “Hemos visto que estar sobre el padre o la madre es incluso más beneficioso que la incubadora”, afirmó. Este contacto ayuda a reducir el estrés y favorece la evolución respiratoria y la alimentación de los pequeños.

Por su parte, Sílvia Bravo, enfermera de la unidad neonatal, también destacó la importancia de la implicación de los padres en los cuidados. El contacto con las familias y el acompañamiento durante los meses de ingreso forman parte del trabajo del equipo sanitario. “Aunque la prematuridad sigue representando un reto sanitario, los avances médicos han permitido incrementar la supervivencia y mejorar la evolución de estos bebés”, concluyó Bravo.

En primera persona

Mohamed i Fátima, amb les seues dos filles i el seu nadó.Mohamed. - N.C.

"El equipo de neonatal del Arnau nos lo hizo todo mucho más fácil" La llegada anticipada de Mohamed fue toda una sorpresa para sus padres, Mohamed y Fátima. El pequeño nació con 26 semanas de gestación y un peso de apenas 780 gramos. La familia vivió cuatro meses y veinte días de incertidumbre durante su ingreso en la unidad neonatal del Arnau. “Al principio teníamos miedo, pero con los servicios que hay en el neonatal todo fue mucho más fácil”, recuerdan. Con un año y 21 días, Mohamed sigue necesitando controles y visitas periódicas a su pediatra. “Es una experiencia que te transforma”, añaden.

Ekaitz i Rocío, pares de l’Eudald. - HUAV