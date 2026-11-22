SALUD
Pequeños grandes luchadores
El Arnau celebra el encuentro anual de familias con bebés prematuros. En Lleida, cada año nacen antes de tiempo unos 200 niños, de los cuales entre 30 y 40 pesan menos de 1,5 kilos
El hospital Arnau de Vilanova celebró ayer el encuentro anual de familias con bebés prematuros con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, que se conmemora cada 17 de noviembre. Decenas de niños y niñas regresaron al centro hospitalario acompañados de sus familias para compartir una jornada de reencuentro y celebración.
El jefe del servicio de Pediatría del Arnau, Eduard Solé, recordó que “los nacimientos prematuros representan entre el 6% y el 7% del total de partos”. En el hospital leridano, donde se registran alrededor de 2.500 nacimientos anuales, esto supone entre 150 y 200 bebés prematuros cada año. De ellos, entre 30 y 40, nacen con un peso inferior a los 1.500 gramos. Soler explicó que los bebés prematuros suelen permanecer ingresados en la unidad neonatal, donde reciben atención adaptada a sus necesidades. Sin embargo, subrayó que la tecnología y los tratamientos médicos no son los únicos factores determinantes. “La pieza clave es la participación de la familia”. En este sentido, el pediatra puso énfasis en el método canguro, que consiste en mantener al bebé en contacto piel con piel sobre el pecho de sus padres. “Hemos visto que estar sobre el padre o la madre es incluso más beneficioso que la incubadora”, afirmó. Este contacto ayuda a reducir el estrés y favorece la evolución respiratoria y la alimentación de los pequeños.
Por su parte, Sílvia Bravo, enfermera de la unidad neonatal, también destacó la importancia de la implicación de los padres en los cuidados. El contacto con las familias y el acompañamiento durante los meses de ingreso forman parte del trabajo del equipo sanitario. “Aunque la prematuridad sigue representando un reto sanitario, los avances médicos han permitido incrementar la supervivencia y mejorar la evolución de estos bebés”, concluyó Bravo.
En primera persona
"El equipo de neonatal del Arnau nos lo hizo todo mucho más fácil"
"El camino ha sido duro, pero estamos muy agradecidos"